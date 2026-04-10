Акции Озона привлекательны для покупок -ПСБ

Акции МКПАО "Озон" привлекательны для покупок, полагают аналитики банка ПСБ.

Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Последний день для покупки бумаг для попадания в реестр акционеров: 25 мая 2026 года.

"Считаем акции компании привлекательными. Инвесткейс "Озона" завязан на масштабе платформы, сильной логистике и способности удерживать покупателя за счет ассортимента, удобства и скорости доставки. Наш таргет по акциям на 12 месяцев - 5700 руб./акция", - пишут эксперты ПСБ.

