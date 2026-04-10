Прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2026г остается на уровне 3300-3400п - "Т-Инвестиции"

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по индексу Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов на конец текущего года, говорится в комментарии старшего аналитика брокера Александра Потехина.

"Перспективы рынка акций на более длинном горизонте остаются позитивными: оценки бумаг все еще невысоки, в то время как ставки в экономике продолжают идти вниз. Дальнейшее снижение ставок постепенно сделает долговые инструменты менее привлекательными, способствуя усилению притоков новых средств на рынок акций и росту оценок компаний, - пишет эксперт. - В то же время ключевые риски сейчас сосредоточены вокруг результатов экспортеров в условиях более сдержанных ожиданий по ценам на нефть и существенно более крепкого, нежели ожидалось в начале года, рубля в 2026 году".

