.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Полюса
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
10 апреля 2026 года 17:35

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Полюса

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплату дивидендов по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 56,8 рубля на акцию. На фоне этой новости акции "Полюса" на торгах пошли вверх и прибавили почти 1%.

"Мы оцениваем рекомендацию умеренно позитивно, - отмечает эксперт Ахмед Алиев. - Цифра совпала с нашими ожиданиями, квартальная дивдоходность около 2,6%. Сохраняем рекомендацию покупать по акциям "Полюса" с таргетом 3100 рублей. По нашим оценкам, компания сейчас торгуется с существенным дисконтом к своим уровням с EV/EBITDA 3,8х против 6х исторически".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
10 апреля 2026 года 18:27
Рынок акций может отыграть отметку 2800п индекса Мосбиржи на следующей неделе - ПСБ
Стабилизация цен на нефть может помочь рынку акций отыграть 2800 пунктов индекса Мосбиржи на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок продолжил снижение, обновив минимумы с февраля, - отмечают эксперты в комментарии. - Индекс Мосбиржи находился под давлением...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 17:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities с целевой ценой CNY 32,40 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 24,9%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы CITIC Securities, - пишет...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 16:27
Стабильная дивполитика Полюса поддерживает инвестиционную привлекательность его акций - "Цифра брокер"
Стабильная дивидендная политика ПАО "Полюс" поддерживает инвестиционную привлекательность его акций, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2025 года - 56,8 рубля на акцию. По текущим котировкам это...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 15:53
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщается в обзоре аналитиков. Компания представила финансовые результаты за 2025 год по МСФО: в годовом сопоставлении выручка опустилась на 7% до 171,6 млрд руб., показатель...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 15:23
"БКС МИ" повысил оценку акций Oracle до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Oracle Corp. до "позитивной" с целевой ценой $160 за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Oracle проходит этап структурной трансформации из поставщика корпоративного ПО в провайдера облачной и ИИ-инфраструктуры, - пишет аналитик Айнур...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 14:56
Акции Озона привлекательны для покупок -ПСБ
Акции МКПАО "Озон" привлекательны для покупок, полагают аналитики банка ПСБ. Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Последний день для покупки бумаг для попадания в реестр акционеров: 25 мая 2026 года. "Считаем акции компании...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 14:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов по РСБУ за март, сообщается в обзоре аналитиков. Согласно опубликованному банком пресс-релизу, чистая прибыль банка в марте 2026 года составила 166,4 млрд руб. при рентабельности...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 14:06
Прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2026г остается на уровне 3300-3400п - "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по индексу Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов на конец текущего года, говорится в комментарии старшего аналитика брокера Александра Потехина. "Перспективы рынка акций на более длинном горизонте остаются позитивными: оценки бумаг все еще невысоки, в то время как...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 13:27
Драйвер для цены акций Сбербанка на ближайшие 2-3 месяца - диввыплаты - Альфа-банк
Основным драйвером для котировок акций Сбербанка в ближайшие два-три месяца будут дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. На наш взгляд, результаты эмитента за 3М26 по РСБУ в целом подтверждают реалистичность прогнозов менеджмента на текущий год (ROE>22%). По нашим...    читать дальше
.
10 апреля 2026 года 12:41
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron с прогнозной ценой $185,6
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $185,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент, как и американский нефтегаз в целом, стал бенефициаром роста цен на нефть из-за конфликта...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.