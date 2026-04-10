"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron с прогнозной ценой $185,6

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $185,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Эмитент, как и американский нефтегаз в целом, стал бенефициаром роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, констатирует эксперт.

"У компании небольшой для международного мейджора объем активов на Ближнем Востоке, но она напрямую выигрывает от улучшения конъюнктуры. В то же время с начала года акции Chevron прибавили в стоимости уже 27% и обновили исторический максимум, - отмечает Кауфман. - На этом фоне прогнозная суммарная доходность дивидендов и buyback составляет только 7,6%, а форвардный мультипликатор EV/EBITDA поднялся выше исторических значений. Мы считаем, что локально основной потенциал в бумагах уже отыгран".

