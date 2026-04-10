Главная / Аналитикам / Аналитика / Стабильная дивполитика Полюса поддерживает инвестиционную привлекательность его акций - "Цифра брокер"
10 апреля 2026 года 16:27
Стабильная дивполитика Полюса поддерживает инвестиционную привлекательность его акций - "Цифра брокер"
Стабильная дивидендная политика ПАО "Полюс" поддерживает инвестиционную привлекательность его акций, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2025 года - 56,8 рубля на акцию. По текущим котировкам это соответствует доходности около 2,6%. Последний день для покупки бумаг под дивиденды - 15 мая. Ранее компания уже выплачивала дивиденды по итогам 2025 года: 70,85 рубля на акцию за первое полугодие и 36 рублей за III квартал. напоминают аналитики. "Дивидендная политика компании остается стабильной, что поддерживает инвестиционную привлекательность бумаг, - указывают эксперты. - Сохраняем рекомендацию держать акции "Полюса" с таргетом 2600 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
10 апреля 2026 года 18:27
Стабилизация цен на нефть может помочь рынку акций отыграть 2800 пунктов индекса Мосбиржи на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок продолжил снижение, обновив минимумы с февраля, - отмечают эксперты в комментарии. - Индекс Мосбиржи находился под давлением... читать дальше
.10 апреля 2026 года 17:35
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплату дивидендов по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 56,8 рубля на акцию. На фоне этой... читать дальше
.10 апреля 2026 года 17:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities с целевой ценой CNY 32,40 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 24,9%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы CITIC Securities, - пишет... читать дальше
.10 апреля 2026 года 15:53
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщается в обзоре аналитиков. Компания представила финансовые результаты за 2025 год по МСФО: в годовом сопоставлении выручка опустилась на 7% до 171,6 млрд руб., показатель... читать дальше
.10 апреля 2026 года 15:23
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Oracle Corp. до "позитивной" с целевой ценой $160 за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Oracle проходит этап структурной трансформации из поставщика корпоративного ПО в провайдера облачной и ИИ-инфраструктуры, - пишет аналитик Айнур... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:56
Акции МКПАО "Озон" привлекательны для покупок, полагают аналитики банка ПСБ. Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Последний день для покупки бумаг для попадания в реестр акционеров: 25 мая 2026 года. "Считаем акции компании... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:33
Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов по РСБУ за март, сообщается в обзоре аналитиков. Согласно опубликованному банком пресс-релизу, чистая прибыль банка в марте 2026 года составила 166,4 млрд руб. при рентабельности... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:06
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по индексу Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов на конец текущего года, говорится в комментарии старшего аналитика брокера Александра Потехина. "Перспективы рынка акций на более длинном горизонте остаются позитивными: оценки бумаг все еще невысоки, в то время как... читать дальше
.10 апреля 2026 года 13:27
Основным драйвером для котировок акций Сбербанка в ближайшие два-три месяца будут дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. На наш взгляд, результаты эмитента за 3М26 по РСБУ в целом подтверждают реалистичность прогнозов менеджмента на текущий год (ROE>22%). По нашим... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:41
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $185,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент, как и американский нефтегаз в целом, стал бенефициаром роста цен на нефть из-за конфликта... читать дальше
