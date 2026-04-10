Стабильная дивполитика Полюса поддерживает инвестиционную привлекательность его акций - "Цифра брокер"

Стабильная дивидендная политика ПАО "Полюс" поддерживает инвестиционную привлекательность его акций, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2025 года - 56,8 рубля на акцию. По текущим котировкам это соответствует доходности около 2,6%. Последний день для покупки бумаг под дивиденды - 15 мая.

Ранее компания уже выплачивала дивиденды по итогам 2025 года: 70,85 рубля на акцию за первое полугодие и 36 рублей за III квартал. напоминают аналитики.

"Дивидендная политика компании остается стабильной, что поддерживает инвестиционную привлекательность бумаг, - указывают эксперты. - Сохраняем рекомендацию держать акции "Полюса" с таргетом 2600 рублей".

