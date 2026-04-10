"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $330 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

Фундаментально компания остается одним из самых устойчивых игроков, отмечает эксперт: сильный рост ключевых сегментов, уверенное лидерство в сфере ИИ и высокая рентабельность.

Но оценка существенно превышает исторические уровни, что ограничивает потенциал и усиливает риск коррекции при ослаблении рыночного оптимизма, указывает он.

Alphabet стала одним из барометров сектора - из-за масштаба и диверсификации ее динамика все чаще отражает общерыночный цикл, а коррекции происходят преимущественно вместе с широким рынком, пишет Абдулатипов.

