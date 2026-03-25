Золоту мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар - "Велес Капитал"
25 марта 2026 года 16:20
Золоту мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар - "Велес Капитал"
Росту котировок золота мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар США, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж в золоте стало укрепление доллара, который в текущем периоде вернул себе роль защитного актива, констатирует эксперт. Кроме того, отмечает Кожухова, рост мировых инфляционных рисков после скачка цен на энергоресурсы заставил ключевые центробанки мира ужесточить свою риторику. Участники рынка (в частности) стали закладывать в цены сценарий сохранения процентных ставок ФРС в 2026 году году без изменений или даже их повышения - негативный для золота фактор, который снижает привлекательность металла по сравнению с инструментами, дающими фиксированную доходность, указывает аналитик инвесткомпании в материале. "Восстановления инвестиционного спроса на золото можно ожидать при ослаблении доллара, которое, вероятно, будет сопровождаться завершением конфликта на Ближнем Востоке, снижением цен на энергоресурсы и инфляционных ожиданий, - пишет эксперт "Велес Капитала". - В то же время сильная американская валюта может не позволить золоту вернуться к ралли и способствовать колебаниям драгоценного металла в районе $5000 за тройскую унцию при условии сохранения геополитической напряженности и экономической неопределенности в разных частях света. Важная среднесрочная поддержка расположена у $3900 за тройскую унцию: стабилизация ниже может предвещать более фундаментальную смену тренда". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
