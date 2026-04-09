Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле пока остается базовым сценарием - "БКС МИ"

Снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, вероятно, пока остается базовым сценарием, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Регулятор, скорее всего, снизит ставку на 0,5 п.п. на заседании 24 апреля 2026 года. Далее возникнет вопрос о замедлении темпов ее снижения, учитывая мартовские данные по бюджету, - отмечает эксперт в комментарии. - Рост цен на нефть поможет выправить нефтегазовые доходы уже в апреле-мае, но непонятно что делать с расходами. Сохраняется риск превышения фактических расходов над плановыми, как и в прошлом году. Это может осложнить Банку России задачу в текущем году и приведет к замедлению темпов снижения ставки во II полугодии".

