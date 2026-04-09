"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Опубликованные сокращенные результаты эмитента за I квартал 2026 года по РСБУ эксперты оценивают как сильные.

Банк продолжает демонстрировать устойчивую динамику прибыли: за три месяца чистая прибыль составила почти 0,5 трлн рублей, а показатели марта указывают на сохранение высоких темпов заработка.

Если текущая динамика сохранится, годовая прибыль может приблизиться к уровню около 2 трлн рублей, указывают в инвесткомпании.

Отдельно аналитики отмечают восстановление кредитной активности - в марте наблюдалось ускорение роста как розничного, так и корпоративного кредитования.

При этом чистые процентные доходы продолжают уверенно расти, что поддерживает общий финансовый результат банка, несмотря на увеличение расходов на резервы.

