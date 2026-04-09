"Финам" повысил рейтинг акций Amgen до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Amgen с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента в марте-апреле показали негативную динамику под влиянием ряда факторов, носящих, на наш взгляд, временный характер. Свою роль в просадке сыграла тенденция ротации активов, наблюдавшаяся в марте на американском рынке и проявившаяся в частичном оттоке вложений из сектора здравоохранения, - отмечает эксперт. - После локальной коррекции считаем целесообразным повысить их рейтинг".

К рискам для компании, по мнению Саидовой, можно отнести вероятность неуспеха клинических испытаний на продвинутых фазах.

Amgen - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на инновационных препаратах для терапии тяжелых хронических заболеваний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.