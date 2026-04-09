Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП и Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и Сбербанка, сообщается в обзоре аналитиков.

"Отчетность ДВМП за 2025 год по МСФО, на наш взгляд, оказывает ограниченное влияние на настроения инвесторов, так как основной драйвер - стратегическое партнерство с DP World. Сделка расширяет доступ к глобальной логистической сети, открывает новые маршруты и клиентскую базу, создавая потенциал для роста грузопотоков, включая транзит по Северному морскому пути, что увеличивает фундаментальный потенциал роста компании, - отмечает Георгий Горбунов. - Кроме того, не исключено проведение оферты для миноритариев, что даст акционерам еще один вариант, как распорядиться своими бумагами. Подтверждаем рейтинг "покупать".

"По итогам квартала темп повышения прибыли Сбербанка сохранился на уровне 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях вялого экономического роста. Акции торгуются с мультипликатором P/E 2026П в 3,9 и P/BV 2026П в 0,78, подтверждаем рейтинг "покупать", - указывает Ольга Найденова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.