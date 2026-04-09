"ВТБ Мои Инвестиции" добавили X5 в топ-10 акций РФ, исключили МТС

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив "МТС", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: X5, ПАО "Транснефть" прив., ПАО "Полюс", ГМК "Норильский Никель", ПАО "Газпром", "ДОМ.РФ", Сбербанк, МКПАО "Озон", МКПАО "Яндекс" и "РусАл".

"Ожидаем публикации сильных финансовых результатов X5 за 1К26 и восстановления рентабельности. бумаги имеют одну из самых высоких дивдоходностей на российском рынке - 14,4% на следующие двенадцать месяцев. Это способно поддерживать спрос со стороны инвесторов в ближайшие месяцы. Финальные выплаты по итогу 2025 года оцениваем в 175 руб. на акцию с дивдоходностью 7%", - указывает инвестиционный стратег Станислав Клещев.

При этом брокер исключил из подборки акции "МТС".

"Исключаем бумаги в виду наличия более очевидных драйверов роста у других позиций в подборке. Акции МТС были лучше рынка с начала года: +4,7% против +2% индекса Мосбиржи полной доходности", - пояснил Клещев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.