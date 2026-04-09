Акции Сбербанка остаются фундаментально недооцененными - "КИТ Финанс брокер"

Акции Сбербанка остаются фундаментально недооцененными, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс брокер".

Эмитент в 1К26 получил рекордную квартальную прибыль в 491 млрд руб. (ROE - 23,6% и CIR - 24,4%) и уверенно движется к новому историческому максимуму по годовой прибыли на уровне 1,95-2,0 трлн руб., отмечают эксперты.

"Акции остаются фундаментально недооцененными (P/B < 1,0x при ROE > 23%), а ближайшим триггером переоценки считаем решение совета директоров по дивидендам за 2025 год, - говорится в комментарии. - Финальный рост к нашему таргету в 380 руб. ожидаем под дивидендную отсечку на фоне снижения ключевой ставки и сжатия безрисковой доходности".

