"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Текущая слабость в акциях эмитента выглядит скорее переоценкой рыночных страхов, чем следствием ухудшения бизнеса. По состоянию на 24 марта 2026 года акция торговалась около $383, что значительно ниже 52-недельного максимума в $555, - пишет эксперт. - Основной триггер распродажи был не в слабых результатах как таковых, а в том, что рынок болезненно отреагировал на рекордный AI CAPEX, который немного превзошел ожидания, а также на общий рыночный негатив, связанный с геополитикой".

Ключевые риски для Microsoft, указывает Лозовой, по-прежнему связаны в первую очередь с восприятием рынком масштабных инвестиций в AI и сроков их окупаемости.

Если темпы монетизации AI-решений окажутся ниже ожиданий или рост новых продуктов начнет замедляться, это может привести к дополнительному давлению на мультипликаторы компании, говорится в обзоре аналитика "Финама".

Отдельным фактором риска остается усиление конкуренции, прежде всего, отмечает эксперт инвесткомпании, со стороны Google Cloud, которая активно наращивает позиции в AI-инфраструктуре.

Microsoft Corp. - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере ПО для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

