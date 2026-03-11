.
11 марта 2026 года 14:02
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 4 руб
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за январь-февраль 2026 года. Выручка выросла в 3,7 раза и по предварительному прогнозу может составить 7,5 млрд рублей, отмечают эксперты. Количество клиентов выросло с 34,8 тыс. клиентов до 35,2 тыс. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 4,6% (исторический минимум). "Наш таргет по акциям МГКЛ - 4 рубля ("покупать")" - указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МГКЛ/МОСГОРЛОМБАРД-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
