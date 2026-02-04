"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям АЛРОСА с целевой ценой 43,3 руб

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "АЛРОСА" с целевой ценой 43,3 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,2%, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Компания сохраняет финансовую устойчивость, однако 2026 год не обещает стать сильным для "АЛРОСА", если только рынок алмазов не развернется к уверенному росту, вероятность чего невелика, - отмечает эксперт. - "АЛРОСА" сократила добычу на 10% в 2025 году и планирует сократить на 12,5% в 2026 году. Компания увеличила прибыль в 2025 году за счет продажи своей доли в зарубежном проекте, в наступившем году такой возможности не будет".

По оценке Калачева, технически акции "АЛРОСА" могут вырасти вместе со всем рынком, если он развернется к росту в случае мирного урегулирования, а также в надежде на снятие санкций. Кроме того, будучи экспортером, "АЛРОСА" может стать бенефициаром возможного ослабления курса рубля. "Но пока это лишь вероятностные события, в то время как фундаментальные риски остаются в силе", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.