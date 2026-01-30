"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям BYD

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. и понизил целевую цену с CNY 156,6 до CNY 119 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 28,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции BYD со второго полугодия перешли к крутой коррекции вниз на фоне ухудшающихся финансовых результатов, что стало следствием агрессивной ценовой войны на китайском рынке, - пишет аналитик Магомед Магомедов. - Сейчас, даже с учетом значительного ухудшения рыночной конъюнктуры, акции выглядят перепроданными. BYD компенсирует потери доли в Китае активным наращиванием экспорта на быстрорастущий европейский рынок. Потенциал для восстановления сохраняется как за счет удешевления производственной базы, так и благодаря экспансии в Европе, ЮВА и Латинской Америке, где спрос на доступные модели EV продолжает расти".

BYD - китайский технологический гигант, мировой лидер в производстве электромобилей, аккумуляторов и решений для чистой энергетики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.