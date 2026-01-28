"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса и "позитивную" для акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эксперты отмечают, что в спотовых ценах мультипликаторы Р/Е находятся ниже исторических значений: у "Полюса" - 6,2х против 8,6х, у ЮГК - 2,5х против 6,2х.

"Ждем, что, помимо высоких цен на золото, поддержку бумагам будут оказывать сильные фундаментальные факторы. Оба эмитента наращивают производство: у "Полюса" в разработке крупные золотодобывающие проекты (в первую очередь "Сухой Лог"), у ЮГК - восстановление производства на Уральском хабе и развитие производства на Сибирском", - пишут аналитики инвесткомпании.

