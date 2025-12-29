Цена золота может подняться в целевой диапазон $4600-5000/унц. в среднесрочной перспективе - ПСБ

Цена золота может подняться в целевой диапазон $4600-5000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, а цена серебра - перейти к коррекции после роста, полагают аналитики банка ПСБ.

"В декабре золото продолжило восходящую динамику и установило новые исторические максимумы в районе $4500/унц., - пишут эксперты в комментарии. - Росту металла способствовало ожидание дальнейшего смягчения ДКП в США, риски по доллару, а также опасения относительно финансирования правительства в Штатах в начале следующего года. В краткосрочной перспективе золото может закрепиться выше $4500. В среднесрочной перспективе, в случае роста ожиданий более активного смягчения ДКП в США в связи с приходом нового главы ФРС, золото может подняться в целевой диапазон $4600-5000 за унцию".

Серебро, в свою очередь, обновило исторические максимумы, протестировав отметку $80/унц. Кроме монетарных факторов, металл, на взгляд аналитиков, получает поддержку со стороны рисков введения пошлин в США, а также ограничений Китая на экспорт серебра. Дополнительный фактор - снижение опасений относительно пузыря ИИ и рисков по спросу со стороны hi-tech.

"В краткосрочной перспективе видим возможности для инерционного продолжения роста - главным драйвером будет снижение запасов металла на биржах и невозможность их быстрого восстановления, - прогнозируют в ПСБ. - Это может способствовать росту металла в направлении $85/унц. Среднесрочно видим перегретость рынка серебра и высокие риски перехода металла в коррекцию".

