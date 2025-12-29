Возвращение индекса Мосбиржи на уровни выше 2800п - важный психологический сигнал - "Цифра брокер"

Возвращение индекса Мосбиржи на уровни выше 2800 пунктов является важным психологическим сигналом о постепенном росте интереса инвесторов к риску, отмечают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" в комментарии.

"Российский рынок заметно оживился, - пишут они. - Индекс Мосбиржи впервые с середины сентября вернулся выше отметки 2800 пунктов. Импульс рынку дали новости о продвижении мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США. Геополитический фон стал чуть мягче, и инвесторы сразу начали закладывать это в котировки".

На взгляд экспертов, добавляется и сезонный фактор: конец года традиционно подталкивает рынок к более оптимистичным сценариям. Участники стараются "поймать настроение" последних торговых сессий, переоценивая риски и возможности уже с прицелом на новый год.

"Пока это не разворот тренда, а, скорее, аккуратный аванс рынку. - считают в инвесткомпании. - Но сам факт возвращения индекса выше 2800 пунктов - важный психологический сигнал: интерес к риску постепенно просыпается".

