"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies с целевой ценой CNY 33,66 и потенциалом роста 12,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

"За последние 12 месяцев акции Hundsun Technologies показывали волатильную динамику, - отмечает эксперт. - Бумага поднялась до годового максимума около CNY 40,2 в конце августа 2025 года, а к концу декабря находилась в районе CNY 29-30, то есть после пика заметно откатилась. В отдельные месяцы акции Hundsun сильно опережали CSI 300 - этому способствовал спрос на локальных поставщиков финтех-решений. Hundsun как разработчик цифровых платформ для финансового сектора рассматривалась рынком в качестве бенефициара торговой войны и перераспределения спроса внутри Китая на фоне торговых трений с США".

Hundsun Technologies - ведущий поставщик программного обеспечения и сетевых услуг для финансового сектора Китая.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.