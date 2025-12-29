ПСБ понизил прогнозную цену для нефти Brent на 2026г до $62/барр

Банк ПСБ понизил прогнозную цену для нефти Brent на 2026 год с $67/барр. до $62/барр., сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Избыток предложения на рынке нефти, сформированный в результате наращивания добычи странами ОПЕК+, приведет к росту коммерческих запасов до конца 2026 года, - прогнозирует эксперт. - К тому же скажется замедление темпов роста мировой экономики в связи с торговыми войнами. МЭА на этом фоне прогнозирует рекордный профицит предложения в следующем году - свыше 4 млн барр./день, Минэнерго США - более 2 млн барр./день. Даже ОПЕК ухудшил взгляд, ожидая пока минимального профицита предложения нефти в 0,02 млн барр./день, но ранее альянс прогнозировал исключительно избыток спроса".

Прогноз аналитиков ПСБ по балансу более сдержанный: также ожидается избыток предложения, но в районе 1,7-1,8 млн барр./день.

"Исходим из того, что в США при ценах в районе $60 будет стагнировать добыча, а Китай при низких ценах будет, напротив, наращивать аккумулирование избыточных запасов, а в случае драматического снижения цен на энергоносители ОПЕК+ может вернуться к сокращению добычи во втором полугодии 2026 года",- пишет Крылова.

