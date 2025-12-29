.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции ЛУКОЙЛа и "префы" Татнефти могут быть интересны в начале января 2026г - "ВТБ Мои инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 декабря 2025 года 12:49
Акции ЛУКОЙЛа и "префы" Татнефти могут быть интересны в начале января 2026г - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа" и привилегированные бумаги Татнефти" могут быть интересны инвесторам в начале января 2026 года с точки зрения заработка на дивидендных "гэпах", говорится в материале начальника управления торговых операций "ВТБ Мои инвестиции" Сергея Селютина. Отличный способ начать новый инвестиционный год - заработать на тех возможностях, которые дают выпадающие на праздники дивидендные отсечки, отмечает эксперт. Интересные бумаги с дивидендами в первых числах января - привилегированные акции "Татнефти" (последний день с дивидендами - 8 января) и акции "ЛУКОЙЛа" (последний день с дивидендами - 9 января). Они отличаются высокой вероятностью быстрого закрытия дивидендного "гэпа", указывает Селютин. Закрытие "гэпа" у акций "ЛУКОЙЛа" в 74% случаев происходит в течение месяца, обращает внимание эксперт. С учетом выплаты в 397 руб. на акцию и доходности в 6,9%, указывает он, ожидаемая доходность стратегии на закрытие "дивгэпа" превышает 70% годовых. У привилегированных акций "Татнефти" вероятность быстрого закрытия "гэпа" еще выше - 84% за последние десять лет, констатирует Селютин. С учетом небольшого размера выплат в 8,13 руб. на акцию и доходности в 1,5%, отмечает аналитик, закрытие ценового разрыва после отсечки может произойти уже на следующий день. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
29 декабря 2025 года 19:03
Цена золота может подняться в целевой диапазон $4600-5000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, а цена серебра - перейти к коррекции после роста, полагают аналитики банка ПСБ. "В декабре золото продолжило восходящую динамику и установило новые исторические максимумы в районе $4500/унц., -... читать дальше
.29 декабря 2025 года 18:33
Новые выпуски облигаций "Атомэнергопрома" чрезвычайно привлекательны для покупки, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Богданова. "С учетом заметного снижения долговой нагрузки, сохранения высокого кредитного рейтинга и стабильной поддержки государства новые выпуски... читать дальше
.29 декабря 2025 года 18:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 18,6% на горизонте девяти месяцев, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса. Акции "Яндекса" долгое время торгуются существенно ниже исторического... читать дальше
.29 декабря 2025 года 17:32
Предпосылки для дальнейшего роста цены золота, скорее всего, сохранятся в 2026 году, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "По золоту в 2026 году сохраняются предпосылки для развития роста с возможным движением в район $5000-6000/унц. (потенциал повышения от текущих... читать дальше
.29 декабря 2025 года 16:52
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies с целевой ценой CNY 33,66 и потенциалом роста 12,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "За последние 12 месяцев акции Hundsun Technologies показывали волатильную динамику, -... читать дальше
.29 декабря 2025 года 16:15
Возвращение индекса Мосбиржи на уровни выше 2800 пунктов является важным психологическим сигналом о постепенном росте интереса инвесторов к риску, отмечают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" в комментарии. "Российский рынок заметно оживился, - пишут они. - Индекс Мосбиржи впервые с середины... читать дальше
.29 декабря 2025 года 15:22
Следующий год может оказаться благоприятным для сектора недвижимости РФ, говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиции". "2025 год оказался более устойчивым для рынка жилой недвижимости, чем ожидалось, - отмечают эксперты. - На фоне отмены массовой льготной ипотеки и сохранения высокой... читать дальше
.29 декабря 2025 года 14:33
Банк ПСБ понизил прогнозную цену для нефти Brent на 2026 год с $67/барр. до $62/барр., сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Избыток предложения на рынке нефти, сформированный в результате наращивания добычи странами ОПЕК+, приведет к росту коммерческих запасов до конца 2026... читать дальше
.29 декабря 2025 года 13:50
Заметные изменения на рынке рублевых гособлигаций на текущей рабочей неделе не ожидаются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Также эксперты отмечают, что в праздничные дни динамику рынка будут определять в основном геополитические новости. Не исключено, по мнению... читать дальше
.29 декабря 2025 года 13:24
Курс юаня к доллару США будет расти в следующем году, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Кононов. Активизация торговой войны между Китаем и США в начале 2025 года привела к распространению ожиданий снижения курса юаня, однако этого не произошло, констатирует эксперт. Большую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.