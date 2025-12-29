.
29 декабря 2025 года 18:33
Новые выпуски бондов Атомэнергопрома чрезвычайно привлекательны - "Финам"
Новые выпуски облигаций "Атомэнергопрома" чрезвычайно привлекательны для покупки, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Богданова. "С учетом заметного снижения долговой нагрузки, сохранения высокого кредитного рейтинга и стабильной поддержки государства новые выпуски "Атомэнергопрома" выглядят чрезвычайно привлекательными на фоне текущих рыночных реалий и крайне ограниченного предложения подобных инструментов. Бумаги компании остаются одной из лучших якорных долгосрочных идей", - пишет эксперт. В сравнении с аналогичными инструментами первого эшелона облигации "Атомэнергопрома", на взгляд Богданова, удерживают одну из лучших доходностей при схожем рисковом профиле. Доходности длинных выпусков находятся в диапазоне 15,5-15,9%, что стабильно выше большинства альтернатив с аналогичным сроком и уровнем надежности, которых и так крайне мало на рынке. "Без оферт, с сильной поддержкой государства и прозрачной структурой выплат, эти бумаги отлично подходят для долгосрочных консервативных стратегий и могут стать заменой части длинных ОФЗ в портфеле с большим риском, но оправданным уровнем премии", - указывает аналитик "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
