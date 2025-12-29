Предпосылки для дальнейшего роста цены золота сохранятся в 2026 году - "Велес Капитал"

Предпосылки для дальнейшего роста цены золота, скорее всего, сохранятся в 2026 году, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"По золоту в 2026 году сохраняются предпосылки для развития роста с возможным движением в район $5000-6000/унц. (потенциал повышения от текущих отметок 12-35%) в случае сохранения геополитической напряженности и дальнейшего цикла снижения процентных ставок ФРС, - пишет эксперт в комментарии. - Бычьим фактором для золота также может стать экономическая неопределенность в период президентства Трампа и в, в частности, его торговая политика, которые могут поддерживать интерес инвесторов к универсальным защитным активам вместо американского доллара и казначейских облигаций".

С технической точки зрения золото, в отличие от серебра, платины и палладия, по которым недавно наблюдалось ралли, по мнению Кожуховой, все еще не выглядит среднесрочно перекупленным, что также говорит в пользу сценария развития роста с районом ближайших важных поддержек у $4370/унц. и $4140/унц.

На взгляд аналитика, ускорения фиксации прибыли по драгоценному металлу стоит ждать при сценарии более быстрого роста мировой экономики, паузы ФРС в снижении процентных ставок и разрешения основных геополитических конфликтов.

