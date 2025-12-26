.
26 декабря 2025 года 10:00
Поводов для активизации торгов на рынке акций РФ нет - "Алор Брокер"
Поводов для активизации торгов на российском рынке акций в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. Торги на рынке акций в четверг проходили очень вяло, оборот составил чуть менее 41 млрд руб., что вдвое ниже средних значений последних дней, констатирует эксперт. "Не ждем оживления торгов в пятницу - поводов для активизации нет, так что рынок продолжит находиться в предновогодней "спячке" на границе долгосрочного нисходящего тренда", - указывает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
26 декабря 2025 года 17:31
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "За последние 9 месяцев компания сократила чистый долг до 3,4 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA - с 2,4x до 0,4x, - констатирует эксперт. - Улучшение стало... читать дальше
.26 декабря 2025 года 16:50
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку бумаг Сбербанка с прогнозной ценой 410 рублей для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. "Мы довольно консервативно ожидаем, что дальнейший рост чистого комиссионного дохода Сбербанка не... читать дальше
.26 декабря 2025 года 16:16
Финрезультаты ВТБ говорят о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности - "Цифра брокер"
Финансовая отчетность ВТБ по МСФО за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года говорит о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Результаты ВТБ за ноябрь выглядят сдержанно и отражают переход банка в более осторожный... читать дальше
.26 декабря 2025 года 15:41
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "Так как период снижения ключевой ставки находится в активной фазе, качественные облигации с фиксированным купоном интересны к покупке, в том числе за счет хорошей... читать дальше
.26 декабря 2025 года 15:05
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026 году составляет 10%, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Китайский рынок акций входит в 2026 год в фазе стабилизации, - отмечают эксперты. - Макроданные нормализуются, давление рынка недвижимости спадает, а восстановление прибыли бизнеса... читать дальше
.26 декабря 2025 года 14:07
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) - одна из ставок на крепкие дивидендные бумаги на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". "Эмитент по-прежнему остается нашим фаворитом среди российских ритейлеров. В связи со слабыми относительно прогнозов... читать дальше
.26 декабря 2025 года 13:35
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ в краткосрочной перспективе преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". Эксперты отмечают, что по выпуску 26226 на конец следующей рабочей недели целевой усредненный уровень оценивается в диапазоне 13,4-13,8% годовых. Также... читать дальше
.26 декабря 2025 года 13:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "Мечел", сообщается в материале аналитиков. Новостной поток эмитента окажет смешанное влияние, считают эксперты инвесткомпании. "По нашей оценке, реструктуризация долговых платежей позволит компании... читать дальше
.26 декабря 2025 года 12:34
Результат рынка рублевых гособлигаций за следующий год должен быть по меньшей мере не хуже текущего (составил около 22%), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ завершает год умеренной коррекцией после сохранения осторожной позиции ЦБ... читать дальше
.26 декабря 2025 года 12:01
ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в целом сохраняет сильный фундаментальный кейс, однако навес, связанный с корпоративной неопределенностью, может привносить дополнительную волатильность в акции, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай... читать дальше
