Индексу Мосбиржи необходимо удержаться выше 2700п на следующей неделе - "Цифра брокер"

Индексу Мосбиржи необходимо удержать позиции выше уровня в 2700 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем на следующей неделе сохранения пониженной волатильности на рынке и постепенного снижения торговых оборотов перед праздниками. Для индекса Мосбиржи ключевой задачей будет удержание позиций выше уровня в 2700 пунктов. В отсутствие новых геополитических потрясений рынок, скорее всего, уйдет на новогодние каникулы в режиме спокойной консолидации", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.