Совкомфлот вряд ли выплатит дивиденды за 2025 год - "Газпромбанк Инвестиции"

"Совкомфлот" вряд ли выплатит дивиденды за 2025 год, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы продолжаем следить за ситуацией в отрасли, - пишут эксперты. - Ранее мы рассматривали результаты "Совкомфлота" по итогам девяти месяцев 2025 года и отмечали убыточность деятельности компании в отчетном периоде. Финансовые показатели компании продолжат оставаться под давлением на фоне действующих внешнеторговых ограничений и крепкого курса рубля (ставки тайм-чартера "Совкомфлота" рассчитываются преимущественно в долларах США), в связи с чем аналитики ожидают, что "Совкомфлот" не будет выплачивать дивиденды за 2025 год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.