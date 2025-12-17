Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2730-2810п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2730-2810 пунктов в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ.

"Считаем, что спрос продолжит фокусироваться на чувствительных к ставке бумагах - "лучше рынка" снова могут быть акции ГК "Самолет", "Аэрофлота", интересны также в этом контексте АФК "Система" и "МТС", - отмечает аналитик в комментарии. - "Ростелеком" интересен не только ввиду снижения ставки, но и в преддверии IPO "дочек" (ожидаем в 1П26). По аналогичной причине хорошо смотрим на "НоваБев Групп" - ждем размещение "ВинЛаба".

