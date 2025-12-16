Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $46 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Алексея Калачева.

"Бумаги эмитента на волне роста котировок меди превысили нашу целевую цену. Как и ожидали, реакция рынка на последствия сентябрьской аварии на рудниках в Индонезии оказалась избыточной, чем создала возможность для покупки акций", - указывает эксперт.

Freeport-McMoRan - один из крупнейших мировых производителей меди, третье место по объемам добычи с долей рынка около 7%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.