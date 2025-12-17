Рынок акций РФ, вероятно, покажет сдержанный оптимизм в среду - "Цифра брокер"

Российский рынок акций, вероятно, продолжит демонстрировать умеренный оптимизм на торгах в среду на фоне позитивного развития геополитической ситуации и в ожидании декабрьского заседания Банка России, итоги которого могут определить дальнейшую динамику рынка, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем сдержанной позиции регулятора со снижением ключевой ставки до 16% годовых и сохранением умеренно жесткого сигнала", - напоминают эксперты.

Также они отмечают, что слабая конъюнктура на рынке нефти и отсутствие катализаторов для разворота ситуации в противоположном направлении не позволяют им пока рассматривать идеи на покупку акций нефтяников.

