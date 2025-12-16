"Финам" понизил рейтинг акций МДМГ до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал роста на 5,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Акции медицинского холдинга за период с начала 2025 года подорожали почти на 57% с огромным опережением рынка (индекс Мосбиржи за тот же период - минус 2%), оправдав наши ожидания, - пишет эксперт. - Компания удачно отчиталась по операционным результатам за третий квартал - рост выручки превысил наши ожидания, при этом имели место высокие темпы роста показателей по репродуктивному направлению".

На данном этапе ключевые драйверы роста, на взгляд Саидовой, уже заложены в цену бумаги, сейчас она торгуется лишь с небольшим дисконтом (5,5%) по отношению к аналогам по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2025-2026гг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.