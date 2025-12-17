"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $25,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,9%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой.

Геномика и иммунология сегодня занимают лидирующие позиции в биотехнологиях, старение населения и рост числа онкологических заболеваний делают эти направления особенно востребованными, отмечает эксперт.

Индексный фонд с привязкой к геномике и иммунологии за последние шесть месяцев показал рост с опережением рынка - почти +27%. При этом многие бумаги в составе фонда все еще выглядят фундаментально недооцененными и представляют интерес в контексте ожидающихся новостей по части R&D и одобрений FDA", - пишет Саидова.

К рискам вложений в данный инструмент, по ее мнению, можно отнести потенциальную волатильность ETF, связанную с массой компаний небольшой величины в составе фонда.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.