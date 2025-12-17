.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
17 декабря 2025 года 11:01

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $25,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,9%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой.

Геномика и иммунология сегодня занимают лидирующие позиции в биотехнологиях, старение населения и рост числа онкологических заболеваний делают эти направления особенно востребованными, отмечает эксперт.

Индексный фонд с привязкой к геномике и иммунологии за последние шесть месяцев показал рост с опережением рынка - почти +27%. При этом многие бумаги в составе фонда все еще выглядят фундаментально недооцененными и представляют интерес в контексте ожидающихся новостей по части R&D и одобрений FDA", - пишет Саидова.

К рискам вложений в данный инструмент, по ее мнению, можно отнести потенциальную волатильность ETF, связанную с массой компаний небольшой величины в составе фонда.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
Лента аналитики
17 декабря 2025 года 19:00
"Финам" повысил прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $34
""Финам" повысил прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с $26,23 до $34,0 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65,7% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Биткоин с сентября скорректировался вниз...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 18:10
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты АЛРОСА - "Газпромбанк Инвестиции"
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Топ-менеджмент "АЛРОСА" ожидает, что снижение мирового производства алмазов в будущем стабилизирует рынок. По итогам 2025 года...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 17:38
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $158 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Эмитент у многих ассоциируется с легендарной газировкой, однако...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 17:04
Фундаментальная картина для цен на серебро неоднозначна - "ВТБ Моя Аналитика"
Фундаментальная картина для котировок серебра в настоящее время выглядит неоднозначно, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Цена фьючерсов на серебро в начале декабря достигла $65 за тройскую унцию, прибавив почти 116% к началу 2025 года, констатируют эксперты. "Серебро - и...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 16:15
Цена акций АЛРОСА сохраняет потенциал роста - "Велес Капитал"
Котировки акций "АЛРОСА" сохраняют потенциал восстановления от многолетних минимумов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Чистая прибыль компании за 9М25 по РСБУ составила 35,7 млрд руб. против прибыли 28,2 млрд руб. годом ранее, констатирует...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:38
Давление на цену акций Lennar, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Давление на котировки акций Lennar Corp. в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Результаты эмитента за четвертый квартал 2025 финансового года оказались неоднозначными, отмечают эксперты: выручка в $9,37 млрд обошла средний прогноз на 2% ($9,18...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:03
Акции АЛРОСА в настоящее время неинтересны для покупок - "Алор Брокер"
Акции "АЛРОСА" в настоящее время не представляют интереса для покупок, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". Стабильный мировой спрос на ювелирные изделия и снижение добычи алмазов создают необходимые условия для восстановления цен, заявил глава российской алмазодобывающей...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 13:20
Банковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов - "Финам"
Банковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, отчет банка "Санкт-Петербург" за 11 месяцев подтвердил этот тренд: резкое падение прибыли, ухудшение маржи и сокращение...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 12:33
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 11 месяцев 2025 года: - Совокупная выручка компании за 11 месяцев 2025 года выросла...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 12:10
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций IBM
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы акций International Business Machines (IBM), сообщается в комментарии аналитиков. "Несмотря на устойчивый денежный поток и стабильную маржу, компания остается зрелым бизнесом с ограниченными темпами роста, - пишут эксперты. - При этом...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.