Акции Норникеля могут быть интересны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Учитывая предоставленные компанией прогнозные производственные показатели "Норникеля", данные по балансу на рынках металлов, позитивную ценовую конъюнктуру на рынках меди, платины и палладия, а также ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, эксперты сервиса считают, что акции "Норникеля" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.