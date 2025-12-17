Цена акций банка "Санкт-Петербург" краткосрочно может остаться под давлением - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки акций банка "Санкт-Петербург" могут остаться под давлением в краткосрочной перспективе на фоне вероятного дальнейшего смягчения политики Банка России, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Результаты эмитента за ноябрь 2025 года по РСБУ очевидно слабые, причем рентабельность сильно падает уже несколько месяцев, констатируют эксперты.

Прежде всего, отмечают они, это связано с уменьшением чистого процентного дохода и дохода от операций на финансовых рынках из-за снижения процентных ставок. Также произошел рост отчислений в резервы и рост операционных расходов.

"Бумаги банка "Санкт-Петербург" теряют привлекательность от снижения ключевой ставки ЦБ РФ. С августа котировки упали от максимума выше 400 руб. до 306 руб. на закрытии вторника, снижение по итогам дня составило 3,6%, - говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. - Акции могут остаться под давлением в краткосрочной перспективе на фоне дальнейшего смягчения политики Банка России".

