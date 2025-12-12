После решения ЦБ по ставке рынок ОФЗ перестроится на более низкие уровни доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"

После решения ЦБ РФ по ключевой ставке 19 декабря рынок ОФЗ перестроится на более низкие уровни доходности, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

"Рынок облигаций достаточно инертный, - отмечает эксперт в комментарии. - За последний месяц ценовой индекс гособлигаций вырос на 1,1% из-за замедления текущей инфляции с 7,1% в октябре примерно до 2% в ноябре. На наш взгляд, реакция достаточно сдержанная на фоне существенно возросшей вероятности широкого шага в снижении ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря".

На взгляд Клещева, инвесторы осторожничают, и это создает дополнительные возможности для заработка на первичных размещениях. По мнению аналитика, сейчас есть возможность зафиксировать высокую "старую" доходность. Уже через неделю после решения ЦБ рынок, вероятно, перестроится на более низкие уровни доходности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.