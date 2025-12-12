Снижение цены нефти Brent до $55/барр. может произойти уже в январе 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Снижение цены нефти до $55 за баррель Brent может произойти уже в январе 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"На этой неделе цены на нефть попали под давление из-за отчетов по рынку нефти, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг ОПЕК выпустила свой декабрьский отчет: прогноз по предложению жидких углеводородов из стран вне организации в 2025 году повышен с 0,92 до 0,96 млн баррелей в сутки (б/с). Ранее во вторник Минэнерго США выпустило свой отчет за декабрь, в котором значительно выросли прогнозы по профициту на рынке нефти в 3-м и 4-м кварталах - до 3,0 и 3,3 млн б/с".

Аналитик считает, что только значительное снижение цены может ликвидировать превышение в дальнейшем. Это вынудит наименее маржинальных производителей сократить добычу. Для достижения баланса с рынка должны уйти 2 млн баррелей добычи.

"Минэнерго США ждет снижения цены Brent до $55 в 1-м квартале 2026 года - полагаем, это может произойти уже в январе, но и на этом снижение может не остановиться", - прогнозирует Михеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.