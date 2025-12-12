"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Полюса

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 2900 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 29% с текущих уровней, сообщается в обзоре.

По оценкам компании, объем производства по итогам 2025 года составит около 2,5-2,6 млн унций. Аналитики "БКС МИ" прогнозируют объем производства на уровне 2,5 млн унций. Ориентир на следующий год на 14 - 20% ниже, чем объем предыдущего года, но предыдущий год был рекордным с исторической точки зрения.

"Сохраняем позитивный взгляд на акции" Полюса". На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 6,5х против исторических 8,6х. С учетом наших прогнозов на 12 месяцев по курсу рубля, ключевой ставке и ценам на золото целевой Р/Е'' 26 составит около 5,7х, что сделает компанию еще более привлекательной для инвестиций", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.