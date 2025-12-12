.
12 декабря 2025 года 11:11
Долгосрочные перспективы ОФЗ с фиксированной ставкой остаются весьма позитивными - ПСБ
Долгосрочные перспективы облигаций с фиксированной ставкой остаются весьма позитивными, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Статистика по замедлению инфляции (до 6,1% г/г на 8 декабря) ожидаемо спровоцировала покупки ОФЗ - индекс RGBIзакрылся на отметке 118,68 пункта, что является максимумом с средины сентября, - отмечает эксперт в комментарии. - Инвесторы начинают закладывать более активное снижение ключевой ставки в декабре - на 100 б.п., тогда как консенсус-прогноз ранее предполагал снижение только на 50 б.п. Как мы отмечали ранее, снижение инвестиционной активности в III квартале и торможение корпоративного кредитование в ноябре повышают риски переохлаждения экономики, что может подтолкнуть ЦБ к продолжению смягчения ДКП и в начале 2026 года". В этом ключе стратегия инвесторов на следующий год, по мнению Грицевича, должна сохранять фокус на длинные облигации с фиксированной ставкой: оцениваем перспективы роста индекса RGBI на 2026 год вплоть до 140 пунктов, что может принести инвесторам до 30% годовых (при реализации прогноза снижения "ключа" до 12%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
