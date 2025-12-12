"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $25,4 до $34,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Бумаги эмитента выделяются в секторе неплохими выплатами акционерам и достаточно скромной оценкой по мультипликаторам, отмечает эксперт.

"Локально маржинальность компании, как и маржинальность большинства представителей сектора, находится под давлением из-за относительно негативной рыночной конъюнктуры, - пишет Кауфман в обзоре. - В то же время сейчас в секторе разведки и добычи нефти наблюдается недоинвестирование, что вместе с постепенным переходом к более трудноизвлекаемым запасам в долгосрочной перспективе поддержит результаты нефтесервисных компаний, включая Halliburton".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.