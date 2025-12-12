"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Циан

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 785 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 23% на горизонте года, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

По оценке эксперта, с учетом ожидаемой дивидендной доходности на ближайшие 12 месяцев полная доходность по акции составляет 37% к текущей цене.

"Компания продолжает показывать хорошие темпы роста и рентабельности, - отмечает Лазаричева. - Эффект отложенного спроса в недвижимости начинает потихоньку реализовываться, что в дальнейшем будет поддержано за счет постепенного снижения ключевой ставки, согласно прогнозам наших макроэкономистов".

"Циан" развивается и в смежных направлениях, которые, на взгляд аналитика, должны поддержать темпы роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это временно оказывает давление на рентабельность и приводит к колебаниям маржинальности, однако в целом стратег ожидает ее постепенного улучшения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.