"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать" для них, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в ноябре эмитент наконец показывает разворот после нескольких месяцев снижения пассажиропотока. Восстановление спроса произошло в том числе из-за того, что компания активно стимулировала загрузку маркетинговыми акциями, указывают они. Особенно заметна динамика на международных направлениях - там спрос восстанавливается быстрее, чем на внутреннем рынке.

Аналитики инвесткомпании считают, что на фоне сезонно сильного декабря можно ожидать продолжения позитивной тенденции. Для инвесторов это сигнал, что операционная база постепенно укрепляется перед пиком зимнего спроса - фактор, который способен поддержать котировки в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.