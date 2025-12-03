Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.

"Ожидаем высокий дивиденд - на уровне более 180 руб. на акцию (дивидендная доходность - более 14%) по итогам текущего и следующего годов. На фоне роста добычи в 2026 году возможен пересмотр уровня выплат вверх, - указывает эксперт. - Из рисков видим ограничения уровня индексации тарифов (давление со стороны нефтяных компаний), что может повлиять на рентабельность показателей в 2026 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.