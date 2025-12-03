Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2700п в среду - ПСБ

Целевой диапазон по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника составляет 2600-2700 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Рынок будет переоценивать итоги диалога с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, которые, отмечает аналитик, не привнесли каких-то весомых прорывов, но и не ухудшили ситуацию.

"Мы считаем, что высокий уровень неопределенности остается в силе, плюс не забываем и про приближение заседания ЦБ РФ (19 декабря 2025 года)", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.