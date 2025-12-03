Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем к 2800п до конца года - "ВТБ Моя Аналитика"

Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем к 2800 пунктов до конца текущего года, считает аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Индекс Мосбиржи закрылся во вторник на отметке в 2667 пунктов (снижением на 0,73%) на фоне ожиданий результатов переговоров с американскими представителями в Кремле. Полагаем, что сам тренд на ведение переговоров позитивен для рынка, но следует набраться терпения, - отмечают эксперты в комментарии. - Рынок уже больше недели не может прорваться выше 2700 пунктов, но мы по-прежнему считаем, что есть хорошие шансы увидеть уровень 2800 пунктов до конца 2025 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.