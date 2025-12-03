.
.
03 декабря 2025 года 09:48
Юань вновь протестирует сопротивление на уровне 11 руб. в среду - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Считаем возвращение юаня в наш целевой диапазон 11-11,5 руб. обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения - ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
03 декабря 2025 года 18:25
.
