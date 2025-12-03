Юань вновь протестирует сопротивление на уровне 11 руб. в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Считаем возвращение юаня в наш целевой диапазон 11-11,5 руб. обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения - ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину", - пишет эксперт в комментарии.

