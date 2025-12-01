Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2650-2730п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к проторговке диапазона 2650-2730 пунктов в понедельник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Фондовый рынок, тяготевший к росту и в ходе малоликвидных сессий в эти выходные, в целом не только снял локальную перепроданность, но и, по нашему мнению, в значительной степени уже заложился на позитивные геополитические новости, - отмечает эксперт. - Учитывая, что новые значимые вводные появятся скорее во вторник-среду, вероятно, покупатели ослабят активность в начале недели, а индекс Мосбиржи перейдет к проторговке диапазона 2650-2730 пунктов".

