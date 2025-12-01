Инвестиционная компания "КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"МТС выпустила сильные операционные результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года, показав двузначные темпы роста выручки и OIBDA и формальное улучшение долговых метрик на фоне активной экосистемной трансформации бизнеса. В то же время сохраняющееся давление высоких процентных ставок, отрицательный свободный денежный поток телекома и снижение валовой маржинальности ограничивают потенциал роста чистой прибыли в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты.

Менеджмент принял решение отказаться от выплаты второй части дивидендов за 2025 год, придерживаясь консервативной стратегии в условиях сохраняющихся рисков и неустойчивости прибыли. Возврат к дивидендным выплатам ожидается только после окончательной стабилизации финансового положения и снижения доли волатильных доходов в структуре прибыли.

"С точки зрения бизнеса это обоснованное и разумное решение, однако рынок воспринял его негативно: для розничных инвесторов дивиденды остаются наиболее простым и понятным способом получения отдачи от вложений", - обращают внимание аналитики инвесткомпании.

Инвестиционный "апсайд" по акциям в значительной степени завязан на сценарий снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, указывают эксперты "КИТ Финанс Брокер". В случае смягчения денежно-кредитной политики прибыль группы может вырасти за счет сокращения процентных расходов, переоценки портфеля ОФЗ МТС-банка и увеличения вклада банковского бизнеса в финансовый результат. До реализации этого сценария потенциал роста остается ограниченным, говорится в обзоре.

"С точки зрения оценки бумаги выглядят неоднозначно: по P/E 2025E акции формально дороги (около 20х), что обусловлено сжатием чистой прибыли под давлением высокой процентной нагрузки. EV/OIBDA 2025E = 3,2х, чистый долг / LTM OIBDA = 2,2х, - указывают аналитики инвесткомпании в материале. - Сохраняем нейтральный взгляд на акции МТС. Формально телеком способен обеспечить высокую дивидендную доходность (около 16,6%) к текущей цене, однако при сохраняющемся отрицательном свободном денежном потоке дивиденды фактически финансируются за счет долга. Это усиливает риски для инвестора в случае затягивания периода высокой ставки. Целевая цена - 260 руб., рекомендация - "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.