"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Роснефти на уровне 481,6 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 481,6 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 18,6%) и рейтинг "покупать", для них, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Отчет компании за III квартал в очередной раз показал слабую динамику прибыли в том числе из-за разовых факторов, однако EBITDA и особенно свободный денежный поток выглядели заметно лучше, чем в II квартале, констатирует эксперт.

Он также обращает внимание, что на фоне неплохой генерации FCF и вероятного получения предоплаты от китайских партнеров "Роснефть" смогла сократить чистый долг.

"При этом из-за слабой динамики прибыли форвардная дивидендная доходность эмитента остается, по нашим оценкам, крайне скромной - около 4,3% по итогам 2025 года. В то же время "Роснефть" выигрывает от постепенного смягчения денежно-кредитной политики и продолжает реализацию проекта "Восток Ойл", что делает акции компании неплохой ставкой на улучшение рыночной конъюнктуры в среднесрочной перспективе", - пишет Кауфман в обзоре.

Ключевыми рисками для акций "Роснефти", указывает эксперт "Финама", является возможность снижения цен на нефть или укрепления рубля. Также негативно на кейс компании могут повлиять очередные списания активов, атаки на НПЗ, санкции или рост налоговой нагрузки на сектор.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.