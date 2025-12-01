Инвестпривлекательности в акциях Аэрофлота пока нет - "Т-Инвестиции"

Инвестиционной привлекательности в акциях "Аэрофлота" в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Никиты Степанова.

Отчетность эмитента за 3К и 9М25 по МСФО вышла ожидаемо слабой, констатирует эксперт.

"Аэрофлот" продолжает работать на предельном уровне загрузки кресел. Это может быть решено только началом коммерческих поставок самолетов МС-21, что с большой долей вероятности будет перенесено на 2027 год. До этого момента компании будет проблематично увеличить пассажиропоток, - отмечает Степанов. - Таким образом, сейчас мы не видим инвестиционной привлекательности в бумагах".

